TIM chce mieć 1 mld zł przychodów i min. 3,6% rentowności EBITDA do 2021 r.



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Głównym celem strategii średnioterminowej TIM na lata 2019-2021 jest zwiększenie wartości spółki i osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%, poinformował prezes Krzysztof Folta.

"Aby go zrealizować, będziemy kontynuować rozwój w dotychczasowym, hybrydowym modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych i równolegle rozwijać kompetencje sprzedażowe w alternatywnych modelach handlu materiałami technicznymi (dropshipping, marketplace i B2B2C)" - napisał Folta w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego spółki za 2019 rok.

"Nowe aktywności sprzedażowe mają wygenerować do 2021 roku ponad 10% obrotów TIM, nie tylko poprzez dotarcie do nowych klientów, ale także zmianę ról przez część firm dotychczas korzystających z oferty TIM-u - będą one mogły występować na naszej platformie handlowej także w charakterze sprzedawców" - dodał.

Według niego, nowe modele to również szansa na wyjście na rynek z szerszą ofertą produktową, wykraczającą poza tradycyjny obszar grupy, dystrybucji materiałów elektrotechnicznych.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

