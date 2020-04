Źródło: PAP

Agencja Fitch obniżyła prognozę spadku dynamiki PKB Polski w 2020 r. do -1,7 proc. rok do roku z -0,6 proc. szacowane na początku kwietnia. - wynika z raportu agencji datowanego z 22 kwietnia. Na 2021 r. agencja podwyższyła szacunek tempa wzrostu PKB Polski do 4,3 proc. rok do roku z 3,8 proc.