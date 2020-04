Kernel przerobił 940,66 tys. ton ziarna słonecznikowego w III kw. r.obr.



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Kernel przerobił 940,66 tys. ton ziarna słonecznikowego w III kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w okresie styczeń-marzec 2020 r.), co oznacza wzrost o 4% r/r, podała spółka. Sprzedaż oleju wyniosła 380,92 tys. ton, co oznacza spadek o 2% r/r.

"Kernel przetworzył 941 tys. ton ziarna w III kw. roku obrotowego, o 4% więcej r/r, wykorzystując tłocznie w ich pełnej zdolności produkcyjnej i pracując nad osiągnięciem celu 3,3 mln ton przerobionego ziarna w całym roku obrotowym" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. roku obrotowego Kernel przerobił 2 520,37 tys. ton ziarna, co oznacza wzrost o 11% r/r.

Wolumen sprzedaży oleju słonecznikowego w III kw. 2019/2020 wyniósł 380,92 tys. ton, co oznacza spadek o 2% r/r. Sprzedaż butelkowanego oleju słonecznikowego stanowiła 10% całkowitej wielkości sprzedaży (39 tys. ton). W I-III kw. roku obrotowego sprzedaż spadła o 12% do 1 028,85 tys. ton.

"Wielkość eksportu zboża z Ukrainy w III kw. roku obrotowego wzrosła o 41% r/r do 2,2 mln ton, z czego 35% została wyprodukowana przez dział rolnictwa firmy, a pozostała część od zewnętrznych dostawców" - czytamy dalej.

Wolumen przerobu terminali eksportowych na Ukrainie wzrósł o 66% r/r do 1,9 mln ton w raportowanym okresie, co wynika z dużego wolumenu eksportu zboża z Ukrainy i wzrostu znaczenia TransGrain Terminal.

Wolumen ziarna przyjętego do silosów firmy spadł o 2% r/r do 4,1 mln ton w I-III kw. roku obrotowego, podano także.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)