Wicepremier Emilewicz podczas konferencji prasowej dodała, że w tym roku "wprowadzamy możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych" m.in. z PIT, CIT, podatków lokalnych: nieruchomości, rolnych, leśnych.

Podkreśliła, że pakiet zakłada też łagodzenie dla samorządów w tym roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych w związku z epidemią COVID-19.

"Samorządy rejestrują dzisiaj obniżone wpływy z podatków PIT, CIT, czy opłat lokalnych" - mówiła. Podkreśliła: "chcielibyśmy pomóc po pierwsze uelastycznić budżet jednostek samorządu terytorialnego, po drugie - poprawić nieco płynność tych budżetów".

Jak wyjaśniła, pakiet rozwiązań osłonowych dla samorządów zakłada m.in.: podwojenie udziału powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa już od 1.04.2020 r. "Teraz będzie trafiała do nich co druga, nie co czwarta złotówka" - wskazała minister Emilewicz.

Jak wyjaśniła, przewidziano też wprowadzenie w 2020 r. "możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu JST" dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych (z PIT, CIT, podatków lokalnych: nieruchomości, rolny, leśny, środki transportowe, opłata skarbowa, PCC, z opłaty uzdrowiskowej i miejscowej - opłaty uzdrowiskowe i miejscowe dodane, żeby pomóc dodatkowo gminom uzdrowiskowym), będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. "Jak ubędzie im 10 proc. budżetu w skali roku, to ok. 10 mld zł" - wyjaśniono.

Inne rozwiązanie to złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19.

Przewiduje się również wprowadzenie możliwości przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej w terminach wcześniejszych, co ma poprawi płynność JST.

Kolejne rozwiązanie to uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. "Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19" - wskazał resort.

