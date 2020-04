Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych średniego napięcia (SN) na linie kablowe do 2040 r., podała spółka. Łącznie z już przebudowanymi liniami będzie to oznaczało 75% udziału sieci kablowych.

"Na koniec 2019 roku Tauron Dystrybucja posiadał 25 125 km linii energetycznych kablowych średnich napięć (SN), a więc linii przebiegających trasami pod ziemią. Co roku przybywa ich w Tauronie średnio o tysiąc kilometrów, a wpływ na przyrost linii kablowych SN, poza przebudową istniejących ciągów, ma również rozwój sieci związany z przyłączaniem nowych klientów oraz budowa nowych powiązań sieciowych"- czytamy w komunikacie.

Łącznie ponad 38% linii energetycznych SN spółki zostało już skablowanych.

"Dystrybucja energii jest naszym pierwszym wyborem w zakresie inwestycji. Ich podstawowy cel to zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej dla naszych klientów. Do 2040 roku chcemy zwiększyć udział sieci kablowych do poziomu 75%. Jest to założenie długoterminowe, jednak dla energetyki, gdzie duże inwestycje sieciowe planowane i realizowane są w cyklach wieloletnich, jest to realny i ambitny plan" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Tauron Dystrybucja w pierwszej kolejności prowadzi przebudowy istniejących linii napowietrznych zlokalizowanych w terenach zadrzewionych, sadziowych i zasilających duże liczby klientów. Uszkodzenia linii napowietrznych powodowane są głównie przez gwałtowne zjawiska pogodowe, wyjaśniono.

Spółka prowadzi stopniową, równomierną przebudowę sieci na całym obszarze swojego działania. Przy planowaniu przebudowy istniejących linii napowietrznych analizowane są możliwości prowadzenia ich tras w nowych lokalizacjach, często wzdłuż ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych, potrzeb klientów i osiągnięcia optymalnego układu pracy sieci. W praktyce, z uwagi na bariery związane z pozyskaniem prawa drogi dla inwestycji liniowych, działania związane z odbudową i rozwojem sieci SN są planowane i realizowane coraz częściej w technologii kablowej. W przyszłości jednak tempo przebudowy zależeć będzie głównie od możliwości finansowych, dostępności zasobów, możliwości pozyskania prawa drogi oraz potencjału rynku wykonawców, zastrzeżono.

"Dla skutecznej realizacji programu przebudowy linii napowietrznych SN na linie kablowe konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji, mających na celu uproszczenie pozyskania prawa drogi dla inwestycji liniowych. Takie regulacje przyśpieszą realizację inwestycji i mogą jednocześnie korzystnie wpłynąć na rozwój rynku projektantów oraz zoptymalizowanie cen pozyskania dokumentacji projektowej" - wskazał wiceprezes Taurona Dystrybucji Jerzy Topolski.

Dla dystrybutora energii zwiększenie udziału linii kablowych SN powoduje zmianę warunków technicznych funkcjonowania sieci. Przy planowaniu przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, Tauron Dystrybucja uwzględnia również inwestycje towarzyszące, takie jak modernizacja układów kompensacyjnych, poprawa uziemień, dobudowa nowych sekcji na stacjach, a w niektórych przypadkach również rozbudowa sieci wysokich napięć.

Tauron podkreśla, że na przestrzeni ostatnich lat ewaluowała również technologia linii napowietrznych SN. Parametry i wytrzymałość linii przebiegających w terenie są sukcesywnie poprawiane poprzez stosowanie coraz nowocześniejszych technologii, przewodów w osłonie i zwiększenie wytrzymałości mechanicznych linii.

"Co ważne, zmiany technologiczne spowodowały, że nakłady jednostkowe na budowę linii napowietrznej zbliżyły się do nakładów na budowę linii kablowych. Obecnie, po uwzględnieniu kosztów utrzymania linii i wieloletniego eksploatowania majątku, w perspektywie wieloletniej linie kablowe są na podobnym poziomie kosztowym, co linie napowietrzne. W ich przypadku wyeliminowane lub zdecydowanie mniejsze są koszty i zakres koniecznych wycinek zieleni, koszty usuwania awarii spowodowanych warunkami atmosferycznymi oraz ponoszonych opłat. Wszystkie te czynniki powodują, że Tauron dystrybucja sięga coraz częściej po rozwiązania korzystne dla pewności zasilania klientów, mniej ingerujące w krajobraz a jednocześnie opłacalne w dłuższej perspektywie" - podsumowano w materiale.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

