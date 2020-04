Jak przypomniało RWE, farma Nawrocko jest częścią klastra, obejmującego istniejące elektrownie wiatrowe Wysoka I i II. W sumie pracuje tam 25 turbin wiatrowych o łącznej mocy ok. 62 MW

„Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla rozbudowy naszej działalności.(…) Należy do naszych głównych rynków w Europie i chcielibyśmy się przyczynić do rozwoju energetyki wiatrowej w kraju. I to zarówno w obszarze lądowych, jak i morskich elektrowni wiatrowych” - podkreśliła prezes RWE Renewables Anja-Isabel Dotzenrath.

W październiku 2019 r. RWE Renewables kupiła cztery projekty morskich farm wiatrowych w polskiej, środkowej części Bałtyku - na Ławicy Słupskiej. Firma zapowiada dalsze prace, a w jej ocenie, budowa może się rozpocząć już w 2023 r.

„Polski rynek oferuje duży potencjał w zakresie morskiej energii wiatrowej, a my proponujemy obecnie obiecujące projekty o łącznej mocy 1,8 GW. Jesteśmy w pełni zaangażowani w inwestowanie w morską energetykę wiatrową w Polsce ze względu na jej znaczące korzyści dla polskiej gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” - podkreśliła Anja-Isabel Dotzenrath.

RWE ma swoim portfelu farm wiatrowych i fotowoltaicznych źródła o łącznej mocy rzędu. 9 GW. Do 2022 r. firma zamierza zainwestować w dalszą rozbudowę odnawialnych źródeł energii 5 mld euro.(PAP)