Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg wdrożyła podpis elektroniczny za pośrednictwem platformy Autenti, podała spółka. Dzięki temu klienci mogą podpisywać umowy rezerwacyjne na mieszkania zdalnie. Podpis elektroniczny umożliwia identyfikowanie użytkowników, podpisywanie dokumentów, pieczętowanie dokumentów, przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych, weryfikację cyfrową dokumentów oraz trwały nośnik dokumentu cyfrowego.

Platforma dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwia podpisywanie dokumentów online przez wiele stron. Każdy dokument spełnia wymogi trwałego nośnika, związane z integralnością i dostępnością podpisywanych dokumentów. Dzięki temu znacznie zwiększa bezpieczeństwo zawieranych umów, podkreślono.

"Zakup mieszkania bez wychodzenia z domu jest obecnie istotnym ułatwieniem - ale przede wszystkim nowym trendem, który zostanie z nami na lata. Nowe technologie stają się bowiem nieodzownym elementem naszego życia. Teraz pracownicy Robyg przez platformę mogą wysyłać dokumenty do podpisu online do klienta. Ważne jest, że klient, który odbierze dokument do podpisania po raz pierwszy, nie musi mieć założonego konta na platformie, aby go podpisać" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

"Dokument kierowany jest na adres email odbiorcy, który ma dostęp do specjalnej strony zawierającej treść dokumentu oraz pełne dane adresata. Jeśli nadawca nie skorzysta z opcji żądania dodatkowej autoryzacji, zaproszenie do podpisania dokumentu widoczne będzie na ekranie urządzenia bez konieczności logowania się. Wystarczy, by klient posiadał adres e-mail, aktywną skrzynkę e-mail, dostęp do internetu i urządzenie z dostępem do internetu. Klient, który otrzymał dokument do podpisu jest weryfikowany na podstawie: adresu email, kodu sms lub podpisu kwalifikowanego. Warto wykorzystać czas spędzony w domu na podjęcie ważnych decyzji i dokonanie kluczowych wyborów. Jednym z nich jest kupno mieszkania. Przygotowaliśmy specjalne udogodnienia, które pomogą zrobić to zdalnie" - wyjaśniła.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.

