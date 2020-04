Falę plotek wywołała nieobecność Kima podczas obchodów rocznicy urodzin założyciela KRLD Kim Ir Sena 15 kwietnia. Jak dotąd nie pojawiły się jednak żadne informacje, które potwierdziłyby doniesienia o jego rzekomych poważnych kłopotach ze zdrowiem.

Specjalny doradca prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina ds. bezpieczeństwa narodowego Mun Czung In powiedział w niedzielę telewizji CNN, że „Kim Dzong Un żyje i ma się dobrze”. Jego zdaniem północnokoreański przywódca przebywa w mieście Wonsan na wschodnim wybrzeżu tego kraju.

„Nie wykryto dotychczas żadnych podejrzanych ruchów” - podkreślił Mun Czung In.

Amerykański think tank 38 North, który monitoruje sytuację w Korei Płn., ocenił niedawno na podstawie zdjęć satelitarnych, że na stacji w Wonsan stał 250-metrowy pociąg, prawdopodobnie należący do Kima. Nie potwierdza to jednak, gdzie znajduje się sam dyktator, ani nie daje żadnych wskazówek co do jego stanu zdrowia – podkreślił 38 North.

Oficjalne media Korei Płn. podały w poniedziałek, że przywódca wyraził podziękowania dla robotników budujących strefę turystyczną w Wonsan. W ostatnich dwóch tygodniach państwowa prasa nie przekazywała jednak doniesień o publicznych wystąpieniach czy inspekcjach terenowych dokonywanych przez Kima – podkreśla południowokoreańska agencja Yonhap.

Agencja Reutera informowała w ubiegłym tygodniu, powołując się na trzy anonimowe źródła, że Chiny wysłały do Korei Północnej zespół ekspertów medycznych, który miał doradzać w sprawie zdrowia przywódcy. Rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang oświadczył w poniedziałek, że nie ma do przekazania żadnych informacji na temat Kim Dzong Una.

Tymczasem prezydent Korei Płd. Mun zapowiedział w poniedziałek z okazji drugiej rocznicy jego historycznego spotkania z Kimem, że Seul będzie dalej dążył do „realistycznej i praktycznej” współpracy z Pjongjangiem, pomimo międzynarodowych ograniczeń – przekazał Yonhap. Według tej agencji odniósł się w ten sposób do sankcji gospodarczych nałożonych na północnokoreański reżim za jego zbrojenia nuklearne i rakietowe.

Prowadzone w ostatnich latach negocjacje pomiędzy USA a Koreą Płn. nie doprowadziły do porozumienia w sprawie denuklearyzacji reżimu ani złagodzenia sankcji, nałożonych na niego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.