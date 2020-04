Grupa PGNiG planuje budowę dodatkowych 38 stacji sprężonego gazu



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Z łącznej liczby 1 032 zakupionych nowych miejskich autobusów 182 posiadało napęd CNG, co stanowi 22% udziału w rynku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) w 2019 r. W związku z tym Grupa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) planuje budowę dodatkowych 38 stacji sprężonego gazu.

"Ten rodzaj paliwa doskonale nadaje się do wykorzystania nie tylko w komunikacji miejskiej. Z naszych stacji tankowania CNG korzystają również firmy transportowe, kurierskie, taksówkarze, a także piekarnie, hurtownie spożywcze czy pralnie. Aby ułatwić dostęp do tego ekologicznego paliwa, Grupa PGNiG planuje budowę dodatkowych 38 stacji sprężonego gazu. To pozwoli na dalsze upowszechnianie gazu jako paliwa do silników samochodowych, a także w skuteczny sposób wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery" - powiedział wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Marcin Szczudło, cytowany w komunikacie.

Na 125 wszystkich nowo zarejestrowanych autobusów miejskich 41 zasilanych jest gazem CNG, wynika z danych za I kw. br. To oznacza blisko 33-proc. udział wśród autobusów zarejestrowanych w tym okresie. Dane te potwierdzają, że polski rynek komunikacyjny konsekwentnie przestawia się na zielone technologie. Spośród 125 wszystkich zarejestrowanych autobusów miejskich 61 miało alternatywny napęd, w tym: 41 - napęd gazowy (CNG), 19 - napęd elektryczny, 1 - hybrydowy, wskazano również.

"Cieszy nas, że liczba nowych autobusów z alternatywnymi napędami rośnie w szybkim tempie. To niewątpliwie zasługa regulacji wprowadzanych przez polski rząd, jak zniesienie akcyzy czy ustawa o elektromobliności i paliwach alternatywnych, ale to także dowodzi skutecznych działań sprzedażowych naszej spółki w ostatnich latach. Dynamiczny rozwój tego rynku stał się faktem" - dodał Szczudło.

Rosnący rynek pojazdów zasilanych CNG to nie tylko autobusy komunikacji miejskiej. Z cytowanych w materiale danych PZPM wynika, że do 31 marca 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych blisko 3 000 samochodów osobowych napędzanych gazem ziemnym, a paliwo CNG/LNG cieszy się coraz większą popularnością w tym segmencie. Przez pierwsze trzy miesiące br. sprzedaż osobowych i użytkowych pojazdów zasilanych paliwem CNG/LNG wyniosła w sumie 209 egzemplarzy. W kraju zarejestrowano łącznie 1 724 samochodów dostawczych oraz 2 848 ciężarowych zasilanych tym paliwem.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

