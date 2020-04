WHO ostrzega przed przerwaniem systemu dostaw szczepionek

Źródło: PAP

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) obawia się zakłócenia systemu dystrybucji szczepionek - poinformował we wtorek jej przedstawiciel. Dodał, że WHO przyspiesza dostawy testów diagnostycznych i sprzętu ochronnego do Ameryki Łacińskiej.