We wtorek w Singapurze odnotowano 528 nowych zakażeń, w związku z czym ich liczba w tym 6-milionowym mieście-państwie wzrosła do 14 951.

Większość nowych przypadków to pracownicy migracyjni, mieszkający w hotelach robotniczych. Singapur ma obecnie jeden z najwyższych wskaźników infekcji w Azji Południowo-Wschodniej właśnie z powodu rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników zarobkowych głównie z Azji Południowej. Służby medyczne zastrzegają, że liczba zakażeń w tej grupie może być większa, niż podają statystyki.

W Indonezji potwierdzono we wtorek 415 nowych zakażeń; tym samym liczba infekcji wzrosła do 9511. Przedstawiciel ministerstwa zdrowia poinformował o zgonie ośmiu osób z koronawirusem, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych do 773. Do tej pory 1254 osoby wyzdrowiały.

Na Filipinach odnotowano we wtorek 181 nowych przypadków, co zwiększyło ich ogólny bilans do 7958. Zmarło kolejnych 19 pacjentów i tym samym liczba zgonów wzrosła do 530. 43 chorych wyzdrowiało, czyli łącznie od początku epidemii z Covid-19 wyszło 975 osób.

W Malezji potwierdzono 31 nowych przypadków zakażenia, co znaczy, że łącznie w kraju tym doszło do 5851 infekcji. We wtorek zmarła jedna osoba, co zwiększyło ich ogólną liczbę do 100.

Epidemia spowalnia także w Tajlandii, gdzie koronawirusa stwierdzono w drugiej kolejności po Chinach, choć widoczne jest tam obciążenie lekarzy i pielęgniarek, którzy od kilku miesięcy pracują nad utrzymaniem pacjentów przy życiu - zauważa agencja Reutera. W Tajlandii odnotowano dotąd 2931 przypadków zakażenia; 52 osoby zmarły, a 2609 wyzdrowiało. (PAP)