Monnari otworzyło część sklepów zlokalizowanych głównie przy ulicach



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Monnari Trade otworzyło część swoich sklepów zlokalizowanych głównie przy ulicach w kilku miastach i czeka na wsparcie do wynagrodzeń dla pracowników, poinformowała spółka.

W ubiegłym tygodniu uruchomiono pierwszych 5 salonów sprzedaży zlokalizowanych przy ulicach - dwa salony w Warszawie i jeden w Łodzi oraz w miejscach handlowych o powierzchni poniżej 2 tys. m2 - w Łomży i w Kaliszu, a w tym tygodniu ruszył sklep w Słubicach, podała spółka.

"Pozostałe salony sprzedaży zlokalizowane w centrach handlowych zostaną otwarte tuż po decyzji odpowiednich władz o możliwości ich otwarcia" - czytamy w informacji.

Spółka ma nadzieję, że otwarcie centrów handlowych może nastąpić już w przyszłym miesiącu.

Według spółki, kanał internetowy działa aktywnie, ale nie jest w stanie zrekompensować strat związanych z zamknięciem stacjonarnych sklepów. W zeszłym roku sprzedaż on-line odpowiadała za ok 10% przychodów ze sprzedaży towarów.

Spółka wystąpiła również do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o pozyskanie środków na wynagrodzenia. Stopniowo Fundusz pozytywnie je opiniuje, z uwagi na ilość spółek proces jest w trakcie realizacji.

Monnari analizuje również możliwość pozyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) czy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

"Spółka stara się obniżać koszty stałe na wszystkich poziomach. Zarząd spółki podobnie jak w innych spółkach z branży obniżył swoje wynagrodzenie do symbolicznej 1 zł" - podano także.

Na koniec września 2019 sieć sprzedaży Monnari obejmowała 169 salonów o łącznej powierzchni 36,9 tys. m2.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)