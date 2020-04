Włochy: Ponad połowa restauratorów zredukuje personel, jedna trzecia obniży ceny

Źródło: PAP

56 procent restauracji we Włoszech zredukuje personel, a ponad jedna trzecia obniży ceny, by przyciągnąć klientów - wynika to z sondażu przeprowadzonego w całym kraju wśród właścicieli lokali na zlecenie branżowych magazynów.