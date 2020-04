Spółka zależna Inno-Gene ma umowę na refundację testów na COVID-19



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - podpisało umowę z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na refundację wykonywania testów genetycznych wykrywających obecność SARS-CoV-2 (COVID-19), podało Inno-Gene.

"Wcześniej emitent informował, iż spółka zależna Centrum Badań DNA od 16 kwietnia br. jest wpisana na listę Ministerstwa Zdrowia laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2" - czytamy w komunikacie.

Spółka posiada potencjał diagnostyczny do przeprowadzenia testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 (COVID-19) w ilości do 1000 badań genetycznych dziennie i 2500 badań serologicznych, zapewniono.

W celach informacyjnych i sprzedażowych utworzony został nowy serwis internetowy, który w całości poświęcony jest diagnostyce w kierunku SARS-CoV-2, podano również.

Inno-Gene to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)