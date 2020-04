Sprzedaż Marie Brizard w Polsce spadła o 25,7% r: r do 5,7 mln euro w I kw. 2020



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 25,7% r/r do 5,7 mln euro w I kwartale 2020 r., podała spółka.

"W kontekście ekspansji pandemii COVID-19 jesteśmy zdeterminowani robić wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom i partnerom, których zdrowie jest dla nas priorytetem. Wpływ tego kryzysu zdrowotnego na naszą działalność jest widoczny od połowy marca i będzie kontynuowany co najmniej w II kwartale" - czytamy w komunikacie.

Całkowita sprzedaż Grupy MBWS w I kw. br. wzrosła o 2,5% r/r do 61,7 mln euro.

Grupa Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), do której należy Fabryka Wódek "Polmos Łańcut", działa w sektorze win i alkoholi mocnych, przede wszystkim na rynkach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. W Polsce grupa obecna jest od 1990 r.

