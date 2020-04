Wielton miał 57,64 mln zł zysku netto, 89,69 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Wielton odnotował 57,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 69,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 89,69 mln zł wobec 96,08 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 343,19 mln zł w 2019 r. wobec 2 068,31 mln zł rok wcześniej.

Pomimo silnego trendu spadkowego rynków europejskich w 2019 r., grupa wypracowała rekordowo wysokie przychody, na poziomie 2 343 mln zł, co stanowi wzrost o 13,3% r/r. Obejmowały one m.in. 334,5 mln zł przychodów angielskiej spółki Lawrence David. Nominalnie przychody wzrosły o 275 mln zł, podkreślono w komunikacie.

Istotny wzrost kosztów wytworzenia produktów (wyższe ceny komponentów) oraz większy koszt świadczeń pracowniczych przełożyły się z kolei na 9,3% wzrost zysku EBITDA r/r, do 141,8 mln zł oraz 57,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto (18,4% spadek r/r). Wypracowanie dobrych wyników w warunkach ograniczonego popytu było możliwe dzięki realizowaniu strategii geograficznej dywersyfikacji sprzedaży oraz aktywnemu zarządzaniu portfolio produktowym Grupy Wielton, zaznaczono.

"Pierwszą połowę minionego roku Grupa Wielton zamknęła dobrym wynikiem finansowym. Skutecznie zwiększyliśmy wolumen sprzedaży i w następstwie tego przychody. Druga połowa 2019 r. przyniosła spodziewany trend spadkowy rynków europejskich. Pomimo niesprzyjających warunków, osiągnęliśmy satysfakcjonujące wyniki operacyjne i finansowe" - powiedział wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Wieltonu Tomasz Śniatała, cytowany w komunikacie.

W 2019 r. polski rynek odnotował 12,1% spadku r/r. Głównymi czynnikami ograniczającymi popyt były przesycenie rynku (po ponad dekadzie wzrostów), ryzyka wynikające z pakietu mobilności dla polskich firm transportowych oraz niepewność związana z przedłużającym się Brexitem. W tych warunkach spółka Wielton zaraportowała 376 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 4007 szt. sprzedaży wolumenowej. Stanowi to spadek odpowiednio o 18,5 i 17,5% r/r. Pomimo tego, Wielton utrzymał pozycję lidera w sprzedaży wywrotek z 16% udziału w tym segmencie. Pozycję tę zachowano dzięki działaniom podjętym w minionym roku na rzecz zacieśnienia relacji z klientami. Grupa zreorganizowała m.in. strukturę sieci sprzedaży w Polsce, poszerzyła ofertę produktową o nowe modele i spersonalizowane rozwiązania dostosowane do zmieniających się potrzeb klientów. Zaowocowało to widocznym wzrostem udziałów spółki na polskim rynku na koniec 2019 r., podkreśliła spółka.

Zmniejszone zapotrzebowanie na pojazdy na wybranych rynkach zbytu, m.in. w Polsce, grupa odrobiła dzięki rosnącej sprzedaży w innych krajach. Aż 82% przychodów pochodziło ze sprzedaży zagranicznej, wynika z komunikatu.

"Dywersyfikacja geograficzna jest skuteczną strategią budowania stabilności biznesu Grupy Wielton. Dzięki temu, mniejsza sprzedaż w danym kraju była rekompensowana przez rosnący zbyt na innych rynkach, np. we Francji i w Rosji. W omawianym okresie poszerzyliśmy także naszą ofertę i umocniliśmy synergie produktowe na wybranych rynkach aktywności grupy. W ten sposób w pełni wykorzystujemy potencjał naszych spółek" - powiedział prezes Mariusz Golec, również cytowany w komunikacie.

We Francji, na największym rynku pod względem uzyskiwanych przychodów Grupy Wielton, spółka Fruehauf, będąca liderem rynku, wypracowała ponad 680 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 9% wzrostu r/r. W 2019 r. nabywców znalazło 5697 szt. naczep i przyczep z logiem Freuhauf. Sprzedaż wolumenowa (wzrost o 6,4% r/r) rosła szybciej niż cały francuski rynek (wzrost o 1,5% r/r). Przełożyło się to na ponad 20% udziału w rynku oraz pierwsze miejsce wśród producentów, podano również.

W Rosji, pomimo spadku tamtejszego rynku o 2,6%, Grupa Wielton wypracowała 216 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o prawie 15,5% r/r) oraz sprzedaż wolumenową na poziomie 2189 szt. pojazdów (11% wzrostu r/r). Poszerzona oferta produktowa m.in. o naczepy niskopodwoziowe pod marką Wielton oraz inloadery pod marką Langendorf przełożyła się na wzrost udziałów w rynku (do 3,2%), a także awans z ósmego na siódme miejsce wśród producentów, czytamy dalej.

Zgodnie ze strategią, produkty poszczególnych marek są oferowane na innych rynkach niż rodzime. Dzięki temu Grupa weszła w nowe segmenty produktowe w pozostałych krajach. W konsekwencji segment Agro odnotował 25% wzrostu sprzedaży wolumenowej i 33% wzrostu przychodów, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 30,78 mln zł wobec 79,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)