Creepy Jar planuje cztery duże aktualizacje gry 'Green Hell' i wersje konsolowe



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - W ramach dalszego rozwoju gry "Green Hell" Creepy Jar planuje w 2020 roku cztery duże aktualizacje gry oraz wersje konsolowe, podała spółka.

"II kwartał 2020:

1) wprowadzenie kooperacji do trybu fabularnego (Story in CO-OP)

2) nowe konstrukcje

3) achievements - osiągnięcia dla graczy zintegrowane z platformą STEAM

III kwartał 2020:

4) PvE MODE - nowy tryb rozgrywki (dostępny również w trybie CO-OP)

IV kwartał 2020:

5) wersja 'Green Hell' na konsole PS4 oraz Xbox One" - czytamy w komunikacie.

"Premiera trybu kooperacji przeszła nasze oczekiwania. Chcemy wciąż rozbudowywać 'Green Hell' i sprawiać, że będzie on żył jeszcze wiele lat. Uważamy, że kolejnym kamieniem milowym będzie wydanie gry na konsole. Dołożymy wszelkich starań, aby wersja ta trafiła do graczy jeszcze w czwartym kwartale tego roku" - powiedział prezes Krzysztof Kwiatek, cytowany w komunikacie.

Od dnia premiery trybu kooperacji, który miał miejsce na początku kwietnia, grę kupiło już ponad 300 000 graczy. Napływ nowych użytkowników nie zaburzył jednak średniej ocen "Green Hell" na platformie Steam - tytuł posiada łącznie ponad 11 tys. opinii, a średni wynik utrzymuje się na poziomie 85% pozytywnych recenzji. Wyraźny jest też wzrost popularności marki na platformach rozrywkowych - w samym kwietniu materiały z gry oglądały dziesiątki milionów użytkowników Youtube, podano również.

"Wishlisty wskazują, że tytuł jest jeszcze bardzo daleko od wyczerpania swojego potencjału sprzedażowego i będzie osiągał bardzo dobre wyniki w najbliższych miesiącach. Wierzymy, że przekroczenie magicznej bariery miliona sprzedanych kopii stanowi kwestię czasu" - podsumował prezes.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)