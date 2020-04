Izostal dostarczy Gaz-Systemowi rury do Baltic Pipe za 97,1 mln zł netto



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe o długości 55 km, podały spółki. Wartość umowy to 97,1 mln zł netto, co stanowi 119,4 mln zł brutto.

"Firma Izostal została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego w ramach mechanizmu zawartej umowy ramowej. O możliwość dostarczenia rur dla projektu Baltic Pipe ubiegało się pięciu oferentów" - czytamy w komunikacie Gaz-Systemu.

Izostal zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Stalowe izolowane rury DN 1000 zostaną wykorzystane do budowy lądowej części projektu Baltic Pipe w Polsce. Jego fragment stanowi gazociąg Goleniów - Lwówek, którego trasa przebiegać będzie przez teren trzech województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego. Jego łączna długość to ok. 191 km. Drugi gazociąg, do budowy którego posłużą zakontraktowane rury, jest relacji Niechorze - Płoty. Połączy on podmorski gazociąg Baltic Pipe z Krajowym Systemem Przesyłowym.

"Gaz-System szacuje, że do zakontraktowania wszystkich rur, potrzebnych do budowy lądowej części Baltic Pipe, niezbędne będzie przeprowadzenie jeszcze trzech kolejnych postępowań zakupowych" - czytamy dalej.

Projekt Baltic Pipe ma na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Projekt składa się z 5 komponentów. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. W wyniku realizacji tej części inwestycji nastąpi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem przesyłowym poprzez budowę gazociągów: Niechorze - Płoty - Goleniów i Goleniów-Lwówek, tłoczni w Gustorzynie oraz rozbudowę tłoczni gazu w Goleniowie i Odolanowie.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)