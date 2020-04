Grupa Selena widzi spadek popytu na materiały budowlane w zw. z pandemią



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Grupa Selena wskutek epidemii obserwuje m.in. spadający popyt na materiały budowlane we wszystkich krajach w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, a także w związku ze spowolnieniem niektórych inwestycji w okresie kwiecień-maj 2020 r., podała spółka.

"Wskutek epidemii w okresie kwietnia i maja 2020 r.:

- spółka obserwuje spadający popyt na materiały budowlane we wszystkich krajach w związku z wprowadzonymi ograniczeniami a także w związku ze spowolnieniem niektórych inwestycji;

- działalność emitenta prowadzona jest bez większych zmian, spółka dokonała modyfikacji w organizacji pracy polecając większości pracownikom biurowym wykonywanie pracy zdalnie i wstrzymując zagraniczne podróże służbowe. Wprowadzono także wzmożone środki bezpieczeństwa w pomieszczeniach biurowych. Zmiana organizacji pracy nie ma wpływu na działalność Emitenta, spółka na bieżąco realizuje swoje zadania. Wprowadzone zmiany w organizacji zostaną utrzymane także w maju 2020. Na chwilę obecną zgodnie z posiadaną przez zarząd wiedzą, żaden pracownik emitenta nie został zakażony koronawirusem;

- działalność polskich spółek produkcyjnych z Grupy Selena nie została istotnie ograniczona. Niektóre spółki zdecydowały się na kilkudniowe przerwy w działalności produkcyjnej w kwietniu 2020, umożliwiając wykorzystanie w tych dniach urlopów wypoczynkowych przez pracowników. Podobna organizacja pracy jest wstępnie planowana w części spółek produkcyjnych także w maju 2020 r.

- działalność niektórych zagranicznych spółek z Grupy Selena została tymczasowo wstrzymana w kwietniu 2020 na kilka do kilkunastu dni z uwagi na wprowadzone lokalnie zakazy prowadzenia działalności. Wstrzymanie działalności dotyczyło m.in. spółki Selena CA TOO (Kazachstan), Selena Sulamericana Ltda. (Brazylia), Selena Malzemeleri Yapi Sanayi Tic. Ltd. (Turcja), Uniflex srl (Włochy), Selena Iberia SLU (Hiszpania)" - czytamy w komunikacie.

Selena FM podkreśla, że na chwilę obecną nie doszło do poważnych zakłóceń dostaw surowców i materiałów produkcyjnych ani do zagrożeń związanych z absencją pracowników. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją Grupa Selena zintensyfikowała swoje działania w obszarze sprzedaży zdalnej, a także rozpoczęła na niewielką, na tę chwilę, skalę produkcję środków dezynfekujących.

"Na chwilę obecną zarząd emitenta nie dysponuje jeszcze pełnymi danymi finansowymi pozwalającymi na sporządzenie prognoz co do wpływu zaistniałej sytuacji na sytuację finansową emitenta i grupy" - czytamy dalej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 139,69 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)