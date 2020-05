Erbud ma 3 umowy na budowy farm wiatrowych dla EDF łacznie na 68,74 mln zł netto



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Erbud, w konsorcjum ze spółką zależną Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego (PBDI), podpisał trzy umowy na budowy farm wiatrowych ze spółkami należącymi do grupy EDF Renouvelables, podała spółka. Łączna wartość kontraktów to 68,74 mln zł netto.

"W ramach umowy z Wiatropol Ustka Sp. z o.o. konsorcjum wykona roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Ustka. Wartość kontraktu netto to 26,97 mln zł netto. Druga umowa obejmuje roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Górzyca dla Starke Wind Górzyca Sp. z o.o. Kontrakt jest wart 26,83 mln zł netto. W ramach trzeciej umowy konsorcjum Erbud S.A. i PBDI S.A. wykona roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Parnowo dla Wiatropol Parnowo Sp. z o.o. Wartość tego kontraktu wynosi 14,94 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji wszystkich prac wyznaczono na 24 lipca 2021 roku.

Należące do Grupy Erbud Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego specjalizuje się m.in. w pracach związanych z budową farm wiatrowych. W styczniu 2020 roku spółka podpisała umowę wartą 75 mln zł netto na budowę farmy wiatrowej w województwie zachodniopomorskim dla ENERTRAG Aktiengesellschaft. W listopadzie 2019 roku PBDI podpisała dwie umowy na wykonanie kompleksowych robót przy budowie farm wiatrowych Świecie oraz Dębowa Łąka, wartość obu kontraktów to 79 mln zł netto, wskazano również.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)