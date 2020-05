Solar Company rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Solar Company podjął decyzję dotyczącą rekomendacji akcjonariuszom rozporządzenia zyskiem netto za 2019 r., poprzez przeznaczenie całości osiągniętego zysku na kapitał zapasowy, podała spółka. Zarząd spółki podjął jednocześnie decyzję o ograniczeniu ilościowym produkcji jesień-zima.

"W związku z zamknięciem centrów handlowych wszystkie sklepy należące do sieci własnej, a także prawie cała sieć sklepów franczyzowych pozostają zamknięte od dnia 14 marca br. Działają jedynie nieliczne sklepy partnerskie i niektóre franczyzowe. Ponowne otwarcie sklepów w centrach handlowych (z wyjątkiem trzech, w stosunku do których do tej pory podjęto decyzje o odstąpieniu od umów najmu w związku z aktualną sytuacją) planowane jest od poniedziałku, 4 maja b.r. W ostatnich tygodniach spółka notuje duży wzrost sprzedaży w kanale e-commerce, co stanowi obecnie jej główne źródło wpływów gotówki" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu spółka odnotowała 22% przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co istotnie negatywnie wpływa na bieżącą płynność, dodano.

"Podjęte w związku z tym działania koncentrują się na ograniczaniu i rozkładaniu w czasie wydatków, korzystaniu z dostępnych form wsparcia oraz poszukiwaniu źródeł dodatkowego finansowania. Spółka złożyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o odroczenie terminu płatności składek za luty 2020 r., który został zaakceptowany, a także za miesiące marzec - kwiecień 2020, który czeka na rozpatrzenie. W kolejnych miesiącach spółka planuje również składać takie wnioski" - czytamy dalej.

Po zawarciu z przedstawicielami pracowników porozumienia o trybie i warunkach przestoju oraz obniżonym wymiarze czasu pracy o 20% począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 roku, spółka złożyła wniosek o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie trzymiesięcznych wynagrodzeń pracowników. 30 kwietnia spółka otrzymała wpływ zaliczki za pierwszy miesiąc w kwocie 1 mln zł, podano także.

Spółka ubiega się o pozyskanie finansowania z wykorzystaniem gwarancji BGK z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, a także planuje skorzystanie z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm oraz innych możliwych form wsparcia.

"Spółka nie widzi zagrożenia w obszarze produkcji w Chinach. Natomiast zakres produkcji w Polsce będzie uzależniony od kondycji poszczególnych zakładów szyjących, na co wpływ ma obecna sytuacja rynkowa. Zarząd spółki tam, gdzie to konieczne wdraża procedury związane z przeciwdziałaniem skutkom rozszerzania się epidemii COVID-19, prowadzone są zabiegi mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla pracowników oraz zapewnienie ciągłości pracy. Zarząd spółki na bieżąco analizuje sytuację spółki i jej grupy kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i w sytuacjach tego wymagających przedstawi dalsze komunikaty" - zakończono.

Solar Company jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,73 mln zł w 2019 r.

