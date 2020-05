LPP miało wstępnie 265 mln zł straty EBIT ,1,19 mld zł przychodów w I kw.



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - LPP odnotowało 265 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej w I kw. 2020/2021 obejmującym okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2020 r., przy 1 190 mln zł przychodów (spadek o 35% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

LPP podało w komunikacie, że skonsolidowane przychody w I kw. br. (luty-kwiecień 2020) wyniosły 1 190 mln zł (spadek o 35% r/r), w tym w sklepach stacjonarnych wyniosły one 792 mln zł (spadek o 52% r/r), a w e-commerce (online) wyniosły 398 mln zł (wzrost o 129% r/r). Marża brutto (gross margin) wyniosła 580 mln zł (spadek o 42% r/r).

Powierzchnia handlowa na dzień 30 kwietnia 2020 roku wyniosła 1 244 tys. m2 (wzrost o 13% r/r), a przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL wyniósł -57,3% (wobec 9,7% w I kw. ub.r.), podano także.

"Dodatkowo zarząd informuje, że ze względu na zamknięcie prawie wszystkich salonów stacjonarnych w miesiącu kwietniu z powodu COVID-19, spółka odnotowała znaczący wzrost sprzedaży w e-commerce w tym miesiącu, wynoszący ok. 270% r/r." - czytamy także.

Spółka zastrzegła, że są to wstępne dane i mogą one ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie zarząd informuje, że szczegółowy raport finansowy za I kwartał 2020/21 zostanie opublikowany 25 czerwca 2020 r.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)