PKN Orlen: Sprzedaż w detalu latem pozwoli odrobić straty z ostatnich tygodni



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - PKN Orlen liczy na to, że wyniki sprzedaży latem 2020 roku powinny pozwolić odrobić straty z ostatnich kilku tygodni, spowodowane spadkiem popytu wywołanym epidemią koronawirusa, poinformowała członek zarządu koncernu ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka.

"Wolumeny sprzedaży paliw w detalu w II połowie marca spadły o ok. 30% i ten spadek utrzymał się również w kwietniu, jednak teraz z tygodnia na tydzień sytuacja się poprawia" - powiedziała Klarecka w czasie telekonferencji.

"Liczymy na to, że lato pozwoli nam odrobić straty, które ponieśliśmy pod tym względem w ostatnich tygodniach" - dodała.

Według niej, pod względem sprzedaży pozapaliwowej spadek na stacjach Grupy Orlen wyniósł około 20%, z tego ok. 60% w obszarze gastronomii, ale tutaj również sytuacja zaczęła się poprawiać.

W całym I kwartale, ze względu na dobry początek roku, spadek sprzedaży Grupy Orlen w detalu wyniósł jedynie 1%, w tym w Polsce i w Czechach sprzedaż wzrosła (odpowiednio o 1% i 2%), a w Niemczech i na Litwie spadła (odpowiednio o 5% i 2%).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)