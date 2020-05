Unipetrol miał 100 mln zł straty EBITDA LIFO w I kw.



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen, miał 100 mln zł straty EBITDA LIFO w I kwartale 2020 roku wobec 150 mln zł zysku rok wcześniej i 363 mln zł straty netto w porównaniu do 8 mln zł straty rok temu, podała spółka.

Skonsolidowane przychody Unipetrolu spadły r/r o 16% do 4,05 mld zł, wobec 4,84 mld zł rok wcześniej, poinformowano także.

W segmencie detalicznym Unipetrol umacniał swoją pozycję lidera na rynku czeskim i rozwijał działalność na Słowacji. Na koniec kwartału spółka miała 413 stacji Benzina w Czechach, z których 298 wyposażonych było w koncept Stop Cafe. Udział w czeskim rynku detalicznym wynosił 24%, podkreślono.

"Spadek przychodów ze sprzedaży w efekcie gwałtownego spadku notowań ropy naftowej i w konsekwencji produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz niższych wolumenów sprzedaży. EBITDA LIFO niższa o (-) 250 mln zł (r/r) głównie w efekcie ujemnego wpływu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości (-) 898 mln zł (r/r) oraz niższych wolumenów sprzedaży przy dodatnim wpływie rozliczenia i wyceny instrumentów finansowych, parametrów makro i marż handlowych" - czytamy w prezentacji PKN Orlen za I kwartał 2020.

Grupa Unipetrol przerobiła 1,65 mln ton ropy naftowej w I kw., wobec 1,85 mln ton rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne Unipetrolu w I kw. 2020 r. wyniosły 310 mln zł, w porównaniu do 177 mln zł rok wcześniej, podano również w prezentacji.

Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2019 r. spółka przerobiła 7,85 mln ton ropy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)