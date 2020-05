Robyg: Ewentualne przesunięcia decyzji o zakupie mieszkań będą krótkoterminowe



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Ewentualne przesunięcie decyzji zakupowych będzie krótkoterminowe i nie wpłynie na całość sprzedaży na rynku mieszkaniowym w Polsce w ujęciu rocznym, uważa prezes Robyga Zbigniew Wojciech Okoński. Deweloper nie zakłada także zmian cen lokali mieszkaniowych.

"Branża deweloperska - co potwierdzają wstępne badania rynkowe - jest jedną z branż, które dobrze radzą sobie w obecnej sytuacji. Po pierwsze, większość firm bardzo szybko rozbudowała zdalne systemy komunikacji z klientami, by utrzymywać płynną działalność i kontynuować sprzedaż. Po drugie zakładamy, że ewentualne czasowe przesunięcie decyzji zakupowych nie wpłynie na generalny poziom popytu na mieszkania" - powiedział Okoński, cytowany w komunikacie.

W Polsce nadal notuje się istotnie niższy wskaźnik liczby mieszkań na 1 000 mieszkańców niż w Europie - co gwarantuje nieprzerwany popyt na co najmniej 10-15 lat, podkreślił.

"Naszym zdaniem, ewentualne przesunięcie decyzji zakupowych będzie krótkoterminowe i nie wpłynie na całość sprzedaży w ujęciu rocznym. Może być wręcz impulsem do realizacji inwestycji mieszkaniowych - zwłaszcza w związku z załamaniem się rynków kapitałowych i finansowych wiele osób może przenieść środki i inwestować w nieruchomości. Nie zakładamy także zmian cen lokali mieszkaniowych - ewentualny kryzys gospodarczy może raczej być impulsem do konsolidacji rynku i umocnienia największych graczy" - dodał prezes.

Spółka ocenia niezaspokojony popyt na mieszkania na nadal bardzo wysokim poziomie ponad 2,5 mln lokali.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.

