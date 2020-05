Źródło: PAP

Brak pomocy dla Włoch na początku epidemii koronawirusa był upokarzający - powiedział w piątek komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni podczas tegorocznej edycji imprezy pod nazwą The State of the Union, organizowanej we Florencji w związku z obchodzonym 9 maja Dniem Europy.