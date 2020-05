Przypadki koronawirusa w tym regionie miały początkowo związek z podróżami, głównie do Iranu będącego epicentrum epidemii na Bliskim Wschodzie. Jednak mimo podjęcia wcześnie działań w celu zwalczania Covid-19 w państwach Zatoki Perskiej rozprzestrzenił się on wśród imigranckich robotników o niskich dochodach mieszkających w zatłoczonych dzielnicach, co skłoniło władze do przyspieszenia wykonywania testów.

Arabia Saudyjska, największy kraj Zatoki zamieszkany przez ok. 30 mln ludzi, zanotowała 41 014 przypadków zakażeń; 255 osób zmarło. W poniedziałek podano, że wystąpiło 1 966 nowych przypadków, a tego dnia zmarło dziewięć osób. Po raz pierwszy liczba dziennych zachorowań przekroczyła 1000 18 maja.

W kwietniu saudyjski resort zdrowia podał, że koronawirus może zaatakować w kraju od 10 tys. do 200 tys. ludzi.

W Katarze, którego władze poinformowały w miniony czwartek, że kraj znajduje się w szczycie epidemii, zanotowano stały wzrost liczby chorych - do 23 623; nastąpiło też 14 zgonów.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich do tej pory zanotowano 18 198 zakażeń; zmarło 198 osób.

Część krajów Zatoki Perskiej rozluźniło rygory związane z epidemią wraz z rozpoczęciem się 24 kwietnia ramadanu, świętego miesiąca dla muzułmanów.

ZEA i Arabia Saudyjska zniosły godziny policyjne wprowadzone w połowie marca. Arabia Saudyjska poinformowała w czwartek, że utworzyła specjalną jednostkę policyjną do monitorowania naruszeń związanych z kwarantanną i zakazała zgromadzeń powyżej pięciu osób.

Kuwejt, gdzie ostatnio odnotowano gwałtowny wzrost liczby nowych zakażeń, w niedzielę zamiast dotychczasowej 16-godzinnej godziny policyjnej wprowadził na 20 dni pełen zakaz przemieszczania się, wyłączając z niego jedynie niezbędne usługi, np. tankowanie na stacjach benzynowych.

Dubaj z kolei otworzył 23 kwietnia poczty, restauracje i kawiarnie przy stosowaniu specjalnych środków antyepidemicznych. Arabia Saudyjska pozwoliła na otworzenie 29 kwietnia centrów handlowych, w tym poczty, jednak również w warunkach zachowania do 15 maja specjalnych zasad ostrożności.

Katar utrzymał zamknięcie obiektów publicznych, z wyjątkiem tych zapewniających podstawowe usługi i towary. (PAP)