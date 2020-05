Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka.



"Na dywidendę proponuje się przeznaczyć kwotę stanowiącą ok. 50% zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Równocześnie zarząd rekomenduje przeznaczenie pozostałej części zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na utworzony przez zwyczajne walne zgromadzenie kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Ewentualne decyzje o wykorzystaniu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym zostaną podjęte przez stosowne organy spółki" - czytamy w komunikacie.



Rekomendacja zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy połowy wypracowanego zysku za rok 2019 uwzględnia aktualną trudną sytuację na rynku, w szczególności potencjalny wpływ epidemii COVID-19 na rynek budowlany i przez to na sytuację finansową i działalność spółki w perspektywie długookresowej, podano także.



Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25 530 098 akcji. Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 1 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2020 r.



Budimex odnotował 226,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 305,42 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 232,72 mln zł wobec 321,6 mln zł zysku rok wcześniej.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)