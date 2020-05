Eurocash miał 60,65 mln zł straty netto, 126,16 mln zł EBITDA w I kw. w 2020 r.



Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Eurocash odnotował 60,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 38,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Grupa Eurocash zakończyła pierwszy kwartał br. stratą netto [ogółem] wynoszącą 62 mln zł (wobec straty netto na poziomie 40 mln zł rok wcześniej). Znaczący wpływ na wynik netto miały różnice kursowe wynikające z przeszacowania kontraktów leasingowych zgodnie ze standardem MSSF16 w kwocie -25,5 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Strata operacyjna wyniosła 10,41 mln zł wobec 9,69 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 126,16 mln zł wobec 121,37 mln zł rok wcześniej. "Wzrost EBITDA nastąpił głównie ze względu na dobre wyniki zanotowane w segmencie Hurt" - wskazano w raporcie za I kw.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 919,1 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 5 482,93 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w I kwartale 2020 r. wyniosła 5 919,1 mln zł i wzrosła o 7,95% r/r. Wzrost sprzedaży związany był głównie z solidnym wzrostem organicznym segmentu Hurt (+254 mln zł) oraz z poprawiającym wyniki segmentem Detal, w związku z konsolidacją przejętych spółek detalicznych (+159 mln zł)" - napisano dalej w raporcie.

Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży w I kwartale 2020 r. wyniosła 13,31% i wzrosła o 0.33 pkt proc. r/r. Wpływ na wzrost marży brutto miała głównie konsolidacja przejętych spółek detalicznych, podał też Eurocash.

W segmencie hurtowym w I kwartale br. Grupa Eurocash zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 6% r/r do 4,36 mld zł. Wypracowana w tym segmencie EBITDA sięgnęła prawie 114 mln zł, czyli o 13% więcej niż rok wcześniej.

"Pozytywny wpływ na wyniki segmentu hurtowego miała wysoka dynamika sprzedaży like-for-like w hurtowniach Cash&Carry, która wzrosła o 8,5% rok do roku, a także niemal 16-proc. wzrost sprzedaży papierosów, głównie do dużych klientów. Wzrosty te z nawiązką skompensowały spadek sprzedaży w formacie Eurocash Gastronomia, zaopatrujący kanał HoReCa" - skomentował członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

W segmencie hurtowym pozytywne efekty przynosi ponadto zakończona w ubiegłym roku integracja Eurocash Dystrybucja z Eurocash Alkohole. W ramach formatu Eurocash Dystrybucja z powodzeniem kontynuowany był również rozwój platformy eurocash.pl. Obecnie korzysta z niej już 12,6 tysięcy klientów grupy - niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne. Wartość sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem eurocash.pl w pierwszym kwartale tego roku sięgnęła 1 mld zł (wobec 0,8 mld zł w analogicznym okresie 2019 r.), podano też w komunikacie.

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w I kwartale 2020 r. sięgnęła 1,49 mld zł, co oznacza wzrost o 12% r/r. Sprzedaż detaliczna Delikatesów Centrum w ujęciu LFL wzrosła o 11,3% r/r. EBITDA segmentu Detal wyniosła 54,5 mln zł i była o 5% wyższa niż przed rokiem.

"W wyniku zakończonej integracji przejętych w poprzednich latach sieci supermarketów z Delikatesami Centrum, od początku tego roku segment detaliczny działa już jako jednorodny i scentralizowany biznes. W pierwszym kwartale inwestowaliśmy w promocje i działania komunikacyjne wspólne dla wszystkich sklepów, co powinno przełożyć się na wzmocnienie rozpoznawalności i konkurencyjności sieci oraz dalszą poprawę efektywności" - skomentował członek zarządu.

W I kw. 2020 r. koszty związane z pandemią COVID-19 obciążyły wynik grupy kwotą około 10 mln zł.

"Niemal 15% żywności sprzedawanej w polskich sklepach przechodzi przez centra dystrybucyjne i hurtownie Grupy Eurocash. Skala naszej działalności nakłada na nas wyjątkową odpowiedzialność w dobie pandemii koronawirusa. Nasze działania koncentrujemy na zapewnieniu ciągłości dostaw artykułów żywnościowych do sklepów, z zachowaniem jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych pracowników oraz klientów - właścicieli niezależnych sklepów, jak i ich pracowników" - wskazał Owczarek.

Podkreślił, że wprowadzone w marcu ograniczenia w przemieszczaniu się i funkcjonowaniu placówek handlowych wpłynęły istotnie na decyzje zakupowe konsumentów. Jako konsumenci, zaczęliśmy zdecydowanie rzadziej odwiedzać sklepy, wydając w nich jednak średnio więcej niż przed wybuchem pandemii.

"Skutkiem pandemii COVID-19 dla Grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2020 r. był czasowy wzrost sprzedaży zarówno w segmencie detalicznym, jak i w segmentach hurtowych, które współpracują ze sklepami franczyzowymi, partnerskimi i niezrzeszonymi. Jednocześnie odnotowaliśmy spadek sprzedaży w segmencie HoReCa, z uwagi na zamknięcie gastronomii i hoteli. Poniesione w pierwszym kwartale dodatkowe koszty związane z pandemią szacujemy na około 10 mln zł. Związane były z czasowo wyższymi kosztami wynagrodzeń dla pracowników oraz zapewnieniem im środków ochrony osobistej" - wyjaśnił dyrektor finansowy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 37,28 mln zł wobec 10,52 mln zł straty netto rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)