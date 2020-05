Minionej doby najwięcej nowych zakażeń, prawie 20 tys., odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Liczba wszystkich zakażeń wzrosła tam do ponad 1,4 mln. Drugie największe tempo wzrostu zakażeń na świecie jest obecnie w Rosji. We wtorek liczba przypadków wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2 po raz kolejny zwiększyła się o 11 tys. - wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Od dziesięciu dni w Rosji dobowa liczba infekcji wzrasta o co najmniej 10 tys. Łączna liczba wszystkich zakażeń sięgnęła tam ponad 232 tys. Rosja jest na drugim miejscu w Europie pod względem zakażeń COVID-19, obecnie w tej statystyce wyprzedza ją tylko Hiszpania, gdzie zarejestrowano ponad 270 tys. infekcji koronawirusem. Jednak w Hiszpanii znacznie niższe jest dobowe tempo przyrostu zakażeń. Minionej doby liczba nowych przypadków zwiększyła się tam o około 1,4 tys.

W Europie Zachodniej najwięcej nowych zakażeń przybywa w Wielkiej Brytanii. We wtorek zarejestrowano tam prawie 3,5 tys. nowych infekcji koronawirusem. W Wielkiej Brytanii jest też najwięcej zgonów – prawie 33 tys. Pod tym względem kraj ten zajmuje drugie miejsce na świecie, zaraz po USA, gdzie liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do ponad 83 tys. W innych państwach Europy Zachodniej tempo wzrostu zakażeń jest obecnie dwu-, a nawet trzykrotnie mniejsze. We Włoszech odnotowano minionej doby 1,4 tys. nowych zakażeń, we Francji – 800, a w Niemczech – około 500.

W Brazylii minionej doby liczba zakażeń zwiększyła się o prawie 4 tys., a wszystkich infekcji COVID-19 jest tam już ponad 174 tys. W Peru jednego dnia nastąpił wzrost o ponad 3,2 tys. i jest tam już ponad 72 tys. zakażeń.

Coraz szybciej rozwija się epidemia w Indiach. Minionej doby o 3,5 tys. zwiększyła się liczba nowych przypadków, a wszystkich zakażeń jest tam ponad 74 tys. W Pakistanie nastąpił wzrost jednego dnia o 1,7 tys., a łączna liczba infekcji to prawie 33 tys.

W sumie na całym świecie od początku pandemii odnotowano prawie 4,4 mln zakażeń koronawirusewm SARS-Cov-2 oraz 293 tys. zgonów. Jednocześnie wyzdrowiało ponad 1,6 mln chorych.

Liczba aktywnych zakażeń, która najlepiej świadczy o stanie pandemii, zwiększyła się do prawie 2,5 mln. Najwięcej obecnie występujących zakażeń jest w Stanach Zjednoczonych (ponad 1 mln). Na kolejnych miejscach w tej statystyce są Wielkie Brytania (ponad 193 tys.) oraz Rosja (ponad 192 tys.). We Francji i Brazylii jest po 93 tys. aktywnych zakażeń, we Włoszech – 81 tys., a w Hiszpanii – ponad 62 tys. W Polsce jest 9,8 tys. aktywnych zakażeń, a liczba wszystkich infekcji, od początku epidemii, przekroczyła 17 tys. (PAP)

Autor: Zbigniew Wojtasiński