T-Mobile Polska miał 1,56 mld zł przychodów, 414 mln zł EBITDA AL w I kw. 2020



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - T-Mobile Polska zanotował 414 mln zł zysku EBITDA AL w I kwartale 2020 r. (wzrost o 4% r/r) oraz przychody w wysokości 1,56 mld zł (wzrost o 4,1% r/r), przy wzroście przychodów z usług mobilnych o niemal 7% r/r, podał operator. Baza klientów w I kw. br. wzrosła o 232 tysięcy r/r i na koniec okresu wyniosła 10,982 mln.

"W pierwszym kwartale 2020 r. T-Mobile Polska odnotowało poprawę kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych. Poprawa ta jest efektem konsekwentnej realizacji strategii biznesowej spółki, która z początkiem kwartału skupiona była na przejściu od działań optymalizacyjnych i wypracowania oferty konwergentnej do działań nastawionych na zwiększanie siły rynkowej. Pod koniec marca operator obsługiwał 10,982 mln klientów, w tym o 232 tysięcy klientów kontraktowych więcej w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Jednocześnie churn w segmencie kontraktowym utrzymywał się na rekodrowo niskim poziomie 0,7%" - czytamy w komunikacie.

Operator podkreśla, że konsekwentnie notuje wzrost przychodów z usług mobilnych, o niemal 7% w porównaniu z poprzednim rokiem, a także wzrosty w obszarze przychodów z usług biznesowych.

"Dobry plan i wytrwałość w jego realizacji procentują. Po kwartałach, w których koncentrowaliśmy się na optymalizacji naszego modelu biznesowego i zbudowaniu naszej oferty wokół założenia troski o doświadczenie klienta oraz wychodzenie naprzeciw wszystkim jego potrzebom znaleźliśmy się w miejscu, w którym te wszystkie działania przekładają się na stałą poprawę pozycji rynkowej. Co za tym idzie - notujemy stabilny wzrost wyników finansowych. Wyraźnie widoczne jest to w wynikach za pierwszy kwartał tego roku: zwiększamy nie tylko liczbę klientów, jak i ich lojalność. Klienci kupują u nas coraz więcej usług i są z nich bardzo zadowoleni" - powiedział prezes Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.

W I kwartale T-Mobile Polska wypracował wzrost zarówno w obszarze przychodów całkowitych, które wyniosły 1,557 mld zł rosnąc o 4,1% w stosunku do roku ubiegłego, jak w kwestii zysku EBITDA AL, wynoszącego 414 mln zł, czyli o 4% więcej (r/r).

"Solidny, kilkuprocentowy wzrost zysku EBITDA jest zgodny z naszymi założeniami i oznacza, że nasza strategia zmian działa nie tylko w warstwie operacyjnej, ale i finansowej. Na dwa ostatnie tygodnie pierwszego kwartału oczywisty wpływ miało ogóle spowolnienie rynku spowodowane pandemią oraz zamknięciem sklepów, więc fakt, że nawet w tych okolicznościach udało nam się wypracować satysfakcjonujący wynik pokazuje stabilność firmy oraz zdrową sytuację finansową" - skomentował członek zarządu, dyrektor ds. finansowych Juraj Andras.

Pandemia koronawirusa wyraźnie zaznaczyła swoja obecność w obszarze sprzedaży i obsługi klienta. Przy zamkniętych sklepach operatora interakcje z klientami przeniosły się do kanałów zdalnych - konsultanci Contact Center i sklepów obsługiwali klientów pracując zdalnie z domów, co pozwoliło zachować stały kontakt z użytkownikami oraz płynność wszystkich procesów sprzedażowych i obsługowych, podkreślono w komunikacie.

W I kwartale 2020 r. T-Mobile odnotował wzrost w segmencie B2B. W najmniejszym i średnim sektorze biznesowym operator powiększył bazę klientów, a także zanotował wzrost popularności planów MagentaBIZNES zaspokajających pełne spektrum potrzeb firm. Na koniec kwartału z tych ofert korzystało 60% klientów VSE i SOHO. Jednocześnie T-Mobile we współpracy ze swoją spółką zależną T-Systems udało się poprawić strumień przychodów pochodzących z wyższych segmentów, zarówno w obszarze podstawowych produktów telekomunikacyjnych, jak i usług ICT, takich jak chmura, centrum danych i sieci, bezpieczeństwo lub digitalizacja miejsca pracy, podano także.

"Obecnie klienci T-Mobile mogą korzystać z 11 550 stacji bazowych w Polsce, z których już ponad 9 330 oferuje agregację od 2 do 4 pasm częstotliwości - tylko w tym roku w ten sposób została zwiększona pojemność blisko 2 500 stacji. Ważnym elementem projektów realizowanych od ubiegłego roku było przygotowanie sieci do obsługi technologii 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2 100 MHz, które już teraz są w posiadaniu T-Mobile. Już w lutym T-Mobile dysponował 800 takimi stacjami, a w maju ta liczba wzrosła do 1 460. Zgodnie z przyjętym projektem T-Mobile planuje przygotować do końca pierwszego półrocza 2020 roku 1 600 stacji obsługujących sieć 5G na posiadanych częstotliwościach" - czytamy też w komunikacie.

W II kwartale roku nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, podał także operator.

"W przeciągu zaledwie kilku dni średnie dzienne zapotrzebowanie na usługi głosowe wzrosło o ponad 40%, a na usługi mobilnego dostępu do internetu o 20-25%. W kwietniu i maju zapotrzebowanie na usługi utrzymywało się na podobnych poziomach" - napisano także w materiale.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)