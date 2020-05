Kaufland otworzył trzy markety w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie; ma 223 placówki



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Kaufland otworzył swoje sklepy w trzech kolejnych lokalizacjach, w których dotychczas mieściło się Tesco, podała spółka. Markety otwarto w Warszawie przy ul. Fieldorfa, we Wrocławiu przy ul. Długiej i w Lublinie przy ul. Orkana. Dzięki temu Kaufland w Polsce liczy 223 placówki.

Wszystkie sklepy znajdują się w miejscach dotychczas zajmowanych przez Tesco, podobnie jak otwarte w marcu i lutym markety w Ostrołęce w Galerii Bursztynowej, w Gdańsku w Galerii Chełm, w Krakowie przy ul. Wielickiej i w Warszawie przy ul. Stalowej, podano w komunikacie.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada około 1 200 sklepów i zatrudnia niemal 150 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 220 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.

(ISBnews)