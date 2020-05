W kontekście kampanii wyborczej Kaczyński podczas rozmowy w Programie Pierwszym Polskiego Radia był pytany o niedawne wypowiedzi europosła PO Bartosza Arłukowicza dotyczące wyjścia obywateli na ulice.

"Sądzę, że to jest kwestia po prostu emocji pana Arłukowicza, marzenie o Majdanie jest od paru lat ściśle związane z tą formacją. Ale Majdan to - po pierwsze - zjawisko charakterystyczne dla Ukrainy i związane bardzo mocno z tamtejszą tradycją; po drugie - Majdan na Ukrainie miał powody bardzo konkretne, bolesne i odnoszące się do różnych dziedzin życia. Dzisiaj takich powodów w Polsce nie ma, wręcz przeciwnie" - odpowiedział szef PiS.

Jak podkreślił, w Polsce się bardzo wyraźnie poprawiło z punktu widzenia wielu milionów obywateli. "Po drugie jeśli chodzi o walkę z tymi zagrożeniami, które dzisiaj mają charakter światowy - mówię o koronawirusie, a także przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu - to naprawdę we wszystkich ocenach międzynarodowych wyglądamy bardzo dobrze" - stwierdził Kaczyński.

Jak dodał, jeśli chodzi o koronawirusa, łatwo to sprawdzić przy pomocy liczb. "Jeśli chodzi o te inne kwestie, to tutaj może liczby mniej przemawiają do ludzi, ale spadek PKB, spadek produkcji, wzrost bezrobocia - przynajmniej jak na razie - jest naprawdę niewysoki, w porównaniu z tym co dzieje się w innych krajach" - wskazał polityk.

"Każdy kto myśli, kto podejmuje decyzje myśląc, a nie kierując się tylko ostrymi, negatywnymi emocjami będzie to brał pod uwagę" - stwierdził Kaczyński. (PAP)

autor: Rafał Białkowski