PCC Rokita miało 16,04 mln zł zysku netto, 69,95 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 16,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 37,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 28,67 mln zł wobec 60,51 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 69,95 mln zł, wobec 84,84 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 374,4 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 384,12 mln zł rok wcześniej.

"Od początku 2020 roku grupa kapitałowa PCC Rokita odnotowała niższe zyski. Zysk EBITDA był niższy o 17,5% w stosunku do okresu porównawczego i osiągnął wartość 70 mln zł. Większy spadek, o ponad 57% w stosunku do roku poprzedzającego zanotował zysk netto, osiągając poziom 16 mln zł. Na niższe wyniki wpływ miały głównie obniżki cen alkaliów" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

W segmencie o największym udziale w rezultatach grupy, segmencie Chloropochodne, pierwszy kwartał tego roku cechował się kolejnymi spadkami cen alkaliów. Pomimo wyższych wolumenów sprzedaży, zysk EBITDA był niższy o 61% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Obserwowane od dłuższego czasu spadki cen alkaliów zostały przerwane i aktualnie odnotowywane są tendencje wzrostowe, podano.

"Segment Poliuretany, drugi główny segment produkcyjny grupy, wypracował wyższy o około 29% zysk EBITDA w stosunku do okresu porównawczego. Segment odnotował jednak niskie ceny i marże na swoje produkty standardowe. Segment zmagał się także z niskim popytem na poliole polieterowe, w szczególności w obszarze pianek elastycznych. Segment realizuje sprzedaż swoich produktów w znaczącej mierze w euro, stąd trudną sytuację rynkową skompensowały dodatnie różnice kursowe, wynikające ze spadku wartości złotówki na koniec kwartału. Niezmiennie zdecydowaną większość sprzedaży segmentu wciąż stanowiły produkty specjalistyczne" - czytamy dalej.

Równolegle wyższe zyski odnotował segment Inna działalność chemiczna. Zysk EBITDA wzrósł o ponad 24%, co zawdzięcza przede wszystkim rekordowo wysokim przychodom i marżom. Segment ten również stale dąży do zwiększania sprzedaży produktów specjalistycznych, podsumowano.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 82,56 mln zł w I kw. 2020 r., w porównaniu do 66,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 16,78 mln zł wobec 40,3 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)