Apator miał 16,89 mln zł zysku netto, 33,17 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Apator odnotował 16,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,38 mln zł wobec 21,62 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 33,17 mln zł wobec 33,32 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,54 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 212,48 mln zł rok wcześniej.

"Dobre wyniki grupy to przede wszystkim efekt dynamicznego wzrostu sprzedaży w segmencie Gaz, w szczególności:

- zdecydowanie wyższego poziomu eksportu (wzrost o 42% r/r), w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Wielkiej Brytanii, Niderlandów oraz Belgii (w ramach realizowanych kontraktów długoterminowych z duńskim Flonidanem i brytyjską Aclarą), a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki,

- zdecydowanie wyższej sprzedaży krajowej (wzrost o 40% r/r) – dostawy gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym do Polskiej Spółki Gazownictwa" - czytamy w komunikacie.

Segment Energia Elektryczna zanotował:

- sprzedaż zgodną z planem, aczkolwiek niższą r/r. Zgodnie z backlogiem, przewidywane są dostawy większych partii liczników w ramach tzw. rynku mocy powinny nastąpić w dalszej części roku,

- w linii systemów sterowania i nadzoru obroty były niższe r/r z uwagi na zahamowanie inwestycji w całej branży przemysłowej, co przełożyło się na zmniejszenie zamówień w zakresie aplikacji i napędów.

Segment Woda i Ciepło utrzymał poziom sprzedaży z I kw. 2019 r. w efekcie:

- wzrostu obrotów w kraju (o 9% r/r) m.in. dzięki wcześniej zakontraktowanym dostawom wodomierzy z nakładkami radiowymi do spółdzielni mieszkaniowych,

- obniżenia (o 8% r/r) eksportu wynikającego m.in. z zatowarowania klientów w poprzednim roku i pierwszych symptomów hamowania gospodarek europejskich w wyniku rozszerzającej się pandemii.

"W obecnych, trudnych czasach, zdywersyfikowany geograficznie biznes oraz szeroki portfel produktów Grupy Apator pozwala nam zdecydowanie zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności i osiągać dobre wyniki. Obecna skala wpływu pandemii na naszą działalność nie jest znacząca i potrafimy nią zarządzić, jednakże musimy być również przygotowani na sytuację potencjalnego zmniejszenia zamówień w segmentach bardziej wrażliwych na kryzys. Doskonałe wyniki segmentu Gaz oraz solidny backlog w linii opomiarowania energii elektrycznej pozwalają nam jednak z optymizmem patrzeć w przyszłość" - skomentował prezes Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 7,43 mln zł wobec 10,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 877,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

