Torpol miał wstępnie 7,12 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Torpol miał 249 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 5,7% r/r), 17,6 mln zł zysku ze sprzedaży brutto (wzrost o 35,4% r/r) i 7,12 mln zł zysku netto (wzrost o 82,6% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Mamy bardzo dobry początek roku mimo trudnych i wymagających warunków rynkowych. Wzrost marży brutto do ok. 7% i marży netto do 2,9% to efekt przede wszystkim wysokiego udziału kontraktów charakteryzujących się wyższą rentownością od średnioważonej marży ze sprzedaży portfela zamówień. Sytuacja płynnościowa i finansowa Torpolu jest nadal bardzo dobra, co pozwala nam ubiegać się o kolejne zamówienia. Podstawowe materiały do obsługi realizowanych zleceń również są w pełni zabezpieczone" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie.

Portfel zleceń grupy wynosi ok. 2,72 mld zł netto. Zarząd podtrzymuje, pod warunkiem niepojawienia się istotnych zakłóceń związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii, długoterminowo utrzymanie marży brutto ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 5%.

Prezes ocenia bardzo dobrze współpracę z głównym zamawiającym Torpolu, czyli PKP PLK, nie maleje także aktywność spółki, jeśli chodzi o udział w nowych postępowaniach przetargowych, podkreślił.

"Z PKP PLK jesteśmy w ciągłym kontakcie. Na bieżąco wypracowujemy i wdrażamy zasady pozwalające w sposób bezpieczny dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, prowadzić zgodnie z przyjętym planem roboty na kontraktach" - dodał Grabowski.

Torpol S.A. odnotował wstępnie 243,6 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży, 17,1 mln zł zysku ze sprzedaży brutto, 7,3 mln zł zysku netto w I kw., podano również.

Ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane 22 maja 2020 roku.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)