Orbis miał 34,76 mln zł straty netto, 40,41 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Orbis odnotował 34,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 30,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 40,41 mln zł wobec 45,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 209,78 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 269,47 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale zawiesiliśmy działalność praktycznie wszystkich naszych hoteli (poza kilkoma wyjątkami). Pomimo bardzo dobrego początku roku (w styczniu i w lutym wyniki były rekordowe) decyzja ta doprowadziła do spadku przychodów w I kwartale o 22,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największe spadki dotyczyły frekwencji w marcu - o 49,6 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku - podczas, gdy w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku ten sam wskaźnik wzrósł o +2,5 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Ten znaczący spadek odnotowaliśmy w całym regionie, gdzie prowadzimy działalność" - napisał prezes Gilles Clavie w komentarzu do wyników, załączonym do raportu.

Dzięki strategii realizowanej w ostatnich latach, Grupa jest w stanie stawić czoła tej trudnej sytuacji, podkreślił.

"Pełna mobilizacja naszych pracowników pozwoliła sprawnie dostosować działalność hoteli i szybko wdrożyć decyzje zarządu, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu epidemii COVID-19 i ochronę grupy oraz jej pracowników. Zmodyfikowaliśmy nasz model biznesowy oraz strukturę kosztów, poprzez wdrożenie wyjątkowych działań i narzędzi, takich jak plan oszczędnościowy, mechanizm ochrony przepływów pieniężnych czy nowej strategii inwestycyjnej. Skorzystaliśmy też z programów pomocy rządów uruchomionych w poszczególnych krajach i wdrożyliśmy w grupie formy częściowego zatrudnienia oraz skróconego czasu pracy" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 9,71 mln zł wobec 34,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W kwietniu br. Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

(ISBnews)