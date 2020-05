Mercator Medical miał 21,27 mln zł zysku netto, 35,29 mln zł EBITDA w I kw. 2020



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 21,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 30,77 mln zł wobec 2,24 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 35,29 mln zł wobec 1,7 mln zł rok wcześniej.

"EBITDA (wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) osiągnął w I kw. 2020 roku wartość 35,3 mln zł - to poziom rekordowy w historii grupy, który jest ponad 20-krotnie wyższy od wyniku z roku poprzedniego (1,7 mln zł za I kw. 2019). Wartość ta wyrażona jako odsetek przychodów ze sprzedaży za pierwszy kwartał bieżącego roku wynosi 17,4% i wzrosła r/r o 16 pkt proc." - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 202,77 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 121,19 mln zł rok wcześniej.

"Ponad 67-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży r/r oraz znacząca poprawa marż przełożyły się na prawie 30,8 mln zł zysku na poziomie wyniku operacyjnego, co jest dużym sukcesem emitenta, porównując do analogicznego okresu ubiegłego roku, gdy odnotowano stratę w wysokości 2,2 mln zł. To oczywiście w znacznej mierze pozytywny efekt pandemii, ale również wynik podjętych działań optymalizacyjnych. Zaliczyć do nich należy: reorientację segmentu produkcji, oszczędności kosztowe, poprawę efektywności sprzedaży dystrybucyjnej, wzrost organiczny, a także ekspansję na rynki Europy Zachodniej i USA. Umożliwiło to wykorzystanie sprzyjających okoliczności rynkowych. Mercator Medical znajduje się bowiem w nielicznej grupie przedsiębiorstw, którym obecna pandemia sprzyja i wg oczekiwań zarządu ten pozytywny wpływ utrzyma się dłużej dzięki podwyższeniu prozdrowotnej świadomości społecznej oraz wadze środków ochrony indywidualnej w tym aspekcie" - czytamy dalej.

Znaczne zwiększenie sprzedaży w I kw. 2020 r. wystąpiło zarówno w obszarze sprzedaży towarów i materiałów nabywanych od dostawców spoza grupy (wzrost o 60,6 mln zł, co odpowiada za 74,3% całkowitego wzrostu) oraz dla sprzedaży produktów pochodzących z własnych zakładów produkcyjnych w Tajlandii (wzrost o 20,9 mln zł, co odpowiada za 25,7% całkowitego wzrostu r/r), podano także.

"W omawianym okresie przychody ze sprzedaży rękawic wzrosły o ponad 66% (74,8 mln zł) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w tym sprzedaż produkowanych rękawic diagnostycznych wzrosła o ponad 39% (21,8 mln zł), a dystrybuowanych niemalże podwoiła się (+60,6 mln zł). Bardzo duży procentowy wzrost sprzedaży wystąpił dla produktów z włókniny - o prawie 229% (9,2 mln zł), co jest głównie efektem zwiększenia popytu na maseczki chirurgiczne. W segmencie opatrunków wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży o ponad 50% (-1,5 mln zł), co jest konsekwencją decyzji o ograniczeniu oferty tej grupy produktowej z powodu niezadawalającego poziomu osiąganej marży" - napisano też w raporcie.

Największe przyrosty sprzedaży w pierwszym kwartale w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku dotyczyły Polski (wzrost o prawie 42,9 mln zł, +116,7%) i Stanów Zjednoczonych (+26,3 mln zł, +88%), a w dalszej kolejności Ukrainy (+5,3 mln zł, +73%) i Włoch (+3,3 mln zł, +419%). Największe spadki sprzedaży wystąpiły na rynku chińskim (-3,3 mln zł, -54,2%), hiszpańskim (-870 tys. zł, -38,7%) oraz w Hongkongu (-563 tys. zł, -29,0%).

W I kwartale 2020 r. grupa sprzedała nieco ponad 1,68 mld szt. rękawic diagnostycznych, co oznaczało wzrost o ponad 41,6% r/r. Wolumen sprzedaży rękawic chirurgicznych wzrósł o 1,3%, a ilość sprzedanych rękawic gospodarczych spadła o 1,6%.

"Na osiągnięte wyniki istotny wpływ miało zagrożenie wywołane pandemią koronowirusa SARS-CoV-2, która według oficjalnych informacji rozpoczęła się w chińskim mieście Wuhan w grudniu ubiegłego roku, a w Polsce o pierwszym stwierdzonym przypadku zakażenia poinformowano w dniu 4 marca bieżącego roku. W krótkim okresie doprowadziło to do skokowego wzrostu popytu na środki ochrony osobistej (głównie wyroby z włókniny, zwłaszcza maski, oraz rękawice diagnostyczne), co miało wpływ zarówno na zwiększenie sprzedaży ilościowej, jak również na wzrost cen sprzedaży, szczególnie w segmencie dystrybucyjnym" - skomentowała spółka.

W I kwartale 2020 r. nastąpił prawie dwukrotny wzrost procentowej marży brutto na sprzedaży towarów i materiałów do 34,0% (17,7% przed rokiem).

"Wynikom sprzyjały zmiany na globalnym rynku środków ochrony osobistej wywołane rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Skokowy wzrost cen, wynikający ze zwiększenia popytu spowodowanego wzrostem konsumpcji przy posiadanych zapasach rękawic oraz wyrobów z włókniny nabywanych jeszcze po cenach sprzed pandemii pozwoliło na wygenerowanie znacznie wyższych poziomów marż. W dłuższej perspektywie, gdy zgromadzone zapasy nabyte przy niższych cenach zostaną sprzedane, a bieżąca sprzedaż towarów i materiałów realizowana będzie z zapasów nabywanych już po wyższych cenach - marże mogą się w naturalny sposób obniżyć, ale w ocenie zarządu powinny utrzymywać się w przewidywalnej przyszłości na satysfakcjonującym poziomie" - podsumowano w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 16,12 mln zł wobec 1,85 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)