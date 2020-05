Prezes Polimeksu: Zaktualizowany harmonogram bloku w EC Żerań za kilka tygodni



Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Zaktualizowany harmonogram realizacji bloku gazowo-parowego o mocy 1 075 MW w Elektrociepłowni Żerań zostanie przedstawiony w ciągu kilku tygodni, poinformował prezes Polimelksu-Mostostalu Krzysztof Figat.

"W projekcie EC Żerań skala prac lidera konsorcjum, japońskiego Mitsubishi-Hitachi, jest około trzy razy większa niż nasza. Mitsubishi-Hitachi analizuje właśnie wpływ pandemii koronawiruna na ten projekt, a trzeba pamiętać, że Japończycy traktują Polskę jako kraj podobnego ryzyka, jak cała Unia Europejska" - powiedział Figat w trakcie wideokonferencji.

"Zaktualizowany harmonogram realizacji tej inwestycji zostanie podany w najbliższych tygodniach" - dodał.

Wartość całkowita kontraktu to 830 mln zł netto oraz 91 mln euro, przy czym udział Polimeksu-Mostostal to 317 mln zł. Pierwotny termin realizacji to listopad 2020 roku.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)