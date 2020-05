Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów oraz PAK Górnictwo - spółki zależne od Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) - podjęły uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych, podał ZE PAK. Zwolnienia mają objąć maksymalnie do 237 pracowników.



"Zwolnienia grupowe w dwóch ww. spółkach zależnych zostaną przeprowadzone w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 października 2020 roku i obejmą w PAK KWB Adamów maksymalnie 111 pracowników, a w PAK Górnictwo maksymalnie 126 pracowników" - czytamy w komunikacie.



W konsekwencji tych decyzji spółki zwróciły się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto, PAK KWB Adamów powiadomi Powiatowy Urząd Pracy w Turku o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, natomiast PAK Górnictwo powiadomi Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Turku, podano również.



"Spółka opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerw związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w PAK KWB Adamów oraz w PAK Górnictwo. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanych rezerw oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostaną podane w sprawozdaniach finansowych spółki" - podsumowano.



Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.



