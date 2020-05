Play2Chill pozyskał na produkcję gier 1,5 mln zł, chce wejść na NC w tym roku



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Play2Chill w ramach emisji prywatnej pozyskał 1,5 mln zł od inwestorów, podała spółka. Jeszcze w tym roku Play2Chill chce zadebiutować na NewConnect.

"Z radością i satysfakcją informujemy, że z sukcesem zakończyliśmy emisję prywatną serii B, z której pozyskaliśmy 1,5 mln zł. Dziękujemy nowym akcjonariuszom za udział w emisji i za zaufanie, którym nas obdarzyli. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej wywiązać się z ustalonych celów" - powiedział prezes Tomasz Róziecki, cytowany w komunikacie.

Zainteresowanie spółką ze strony inwestorów kilkukrotnie przewyższyło liczbę oferowanych akcji. Aby docenić ich zaangażowanie obecni akcjonariusze, w tym Grupa PlayWay, sprzedali niewielką część posiadanych akcji

"Zdecydowaliśmy się sprzedać niewielką część swoich akcji, aby chociaż w pewnym stopniu zaspokoić ich popyt na papiery spółki, ale na pewno nie ze względu na fakt, że nie wierzymy w jej rozwój. Play2Chill to doświadczony zespół, który ma przed sobą bardzo ciekawy pipeline projektów. Jako grupa w przyszłości nie planujemy sprzedawać akcji tej firmy" - dodał prezes PlayWay Krzysztof Kostowski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z celami emisji, pozyskane środki zostaną przeznaczone na produkcję nowych gier, w tym "Motor Mechanic Simulator", którego premiera planowa jest na przełomie IV kw. 2020/I kw. 2021. Gra oparta będzie na koncepcji największego hitu grupy PlayWay - "Car Mechanic Simulator".

"Gra 'Motor Mechanic Simulator' nie powinien być postrzegany jak klon motocyklowy CMS. Nasz tytuł posiada szereg nowinek, które odróżniają go od hitu PlayWaya. Gracz będzie miał możliwość tworzenia własnych, spersonalizowanych motocykli, głównie chopperów. Mamy tu szerokie pole do wprowadzenia płatnych dodatków rozszerzających możliwości gracza, np. poprzez dodawanie innych typów motocykli czy licencji znanych marek. Ponadto gracz uzyskuje możliwość projektowania i utworzenia własnego warsztatu. To rozwiązanie nawiązuje do innego hitu grupy PlayWay - 'House Flipper', który sprzedała się w ponad 1 mln. egzemplarzy" - dodał Róziecki.

"Motor Mechanic Simulator" wszedł w zaawansowaną fazę developmentu. W najbliższym czasie planowane jest dostarczenie graczom darmowego prologu z gry. Spółka na bieżąco bada rynek w poszukiwaniu kolejnych dobrze rokujących gier. W najbliższym czasie chce zrealizować cztery pre-produkcję, a następnie wdrożyć do produkcji najlepiej zapowiadające się tytuły.

"Wszystkie nasze gry te chcemy zbudować w oparciu o autorskie pomysły. Posiadamy podpisane umowy z Sony, Microsoft i Nintendo w zakresie wydawania i portowania gier na platformy PS, Xbox One i Switch. Liczymy, że nasze dotychczasowe doświadczenie, zdobyte m.in. przy produkcji takich tytułów jak 'Dream Alone', czy 'Counter Terrorist Agency', przełoży się na wysoką jakość kolejnych projektów i pozytywny odbiór wśród społeczności graczy" - dodał Róziecki.

W 2020 roku Play2Chill chce zadebiutować na NewConnect.

"Jesteśmy gotowi, aby dołączyć do grona spółek publicznych. Konsekwentnie realizujemy kolejne kamienie milowe związane z debiutem. Prace związane z wejściem na giełdę są w zaawansowanej fazie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, debiut odbędzie się jeszcze w tym roku" - dodał prezes Play2Chill.

Za wprowadzenie akcji do obrotu będzie odpowiadał DM INC SA, który był także doradcą przy pozyskaniu kapitału dla spółki.

Jesienią ub.r. przedstawiciele Play2Chill (dawniej Warsaw Games) zapowiadali, że liczą na debiut na rynku NewConnect w marcu 2020 roku.

Play2Chill jest polską spółką, której podstawowa działalność obejmuje produkcję gier przeznaczonych zarówno na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne jak i konsole. Spółka ściśle współpracuje z grupą PlayWay, która jest jej największym udziałowcem.

(ISBnews)