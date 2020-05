Ergis miał 11,48 mln zł zysku netto, 22,29 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Ergis odnotował 11,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 22,29 mln zł wobec 21,97 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 777,08 mln zł w 2019 r. wobec 776,31 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 roku uruchomiliśmy kolejna linię do produkcji folii stretch rozszerzając potencjał produkcji o nowe produkty, tj. folie kolorowe. Inwestycja pozwoliła na utrzymanie wartości marży z 2018 roku mimo dużej konkurencji na tym rynku spowodowanej zwiększeniem mocy produkcyjnej konkurencji. W 2019 roku udało się utrzymać satysfakcjonujące przychody ze sprzedaż oraz rentowność naszego flagowego produktu - folii nanoErgis®. Kolejny rok wzrosła sprzedaż taśm Greenstrap®, które w 100% wytwarzane są z recyklatu. W 2019 roku znacznie wzrosła sprzedaż folii miękkiej PVC oraz uległa poprawie rentowność folii twardych do pakowania żywności. Całkowita sprzedaż Grupy nieuległa znaczącej zmianie (wzrost o 0,1%)" - napisał prezes Tadeusz Nowicki w liście załączonym do raportu rocznego.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 16,34 mln zł wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)