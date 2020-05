Działacze stołecznego Porozumienia Jarosława Gowina zaapelowali w czwartek do prezydenta Warszawy o przyspieszenie działań pomocowych dla przedsiębiorców oraz zaproponowali Rafałowi Trzaskowskiemu spotkanie z przedsiębiorcami przy "okrągłym stole".

"W związku z dzisiejszą konferencją radnych @Porozumienie informujemy: @warszawa zorganizowała okrągły stół dla przedsiębiorców" - napisała na Twitterze rzecznik ratusza Karolina Gałecka. Ponadto w specjalnym oświadczeniu przesłanym PAP odpowiedziała na zarzuty skierowane przez działaczy Porozumienia pod adresem władz stolicy.

Rzecznik poinformowała, że zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski wraz z Unią Metropolii Polskich oraz Radą Przedsiębiorczości w połowie kwietnia powołali Forum Odbudowy Polskiej Gospodarki oraz zainicjowali "okrągły stół" z przedsiębiorcami.

Oznajmiła, że podczas pierwszych rozmów wypracowane zostały rozwiązania, o które apelowali przedsiębiorcy, w tym m.in.: obniżka czynszu w miejskich lokalach, ulgi w spłacie należności, zwolnienia z opłat lokalnych i ulgi podatkowe, pomoc najemcom ogródków gastronomicznych, a także bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne w formie online.

Gałecka zaprzeczyła, jakoby w Warszawie opieszale wypłacano mikropożyczki przyznawane na mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej. "Informujemy, że do Urzędu Pracy m.st. Warszawy wpłynęło już (dane na 20 maja br.) ponad 114 tys. wszystkich wniosków w ramach tarczy. Wypłaciliśmy 51 mln zł wsparcia" - napisała.

Wskazała, że do obsługi wniosków o mikropożyczki oddelegowano łącznie 150 dodatkowych osób. "Jako samorząd musieliśmy również sami zadbać o urządzenia teleinformatyczne. Zainwestowaliśmy w zakup komputerów niemal pół mln zł" - podkreśliła.

Odniosła się również do informacji przekazanej na konferencji prasowej dotyczącej wzrostu zatrudnienia urzędników w czasie prezydentury Rafała Trzaskowskiego. "Nie jest prawdą, że wzrost zatrudnienia w Ratuszu przez ostatnie dwa lata to kolejnych 3300 urzędników. Informujemy, że od 1 grudnia 2018 r. do 21 maja 2020 r. w Urzędzie m.st. Warszawy zostały zatrudnione 1494 osoby, w tym samym czasie rozwiązano stosunek pracy z 1272 osobami. Podsumowując - wzrost zatrudnienia od 1 grudnia 2018 r. to 222 etaty" - napisała. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński