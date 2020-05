Ministerstwo rodziny podaje, że w okresie walki z pandemią koronawirusa i zwiększoną zachorowalnością pracowników, pracodawcy mają problemy z utrzymaniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji muszą zwrócić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posiadane środki z tego funduszu.

W znowelizowanej 16 maja "tarczy antykryzysowej" wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych został czasowo zmniejszony z 25 proc. na 18 proc., tym samym pozwalając na zachowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Niezwrócone środki z PFRON-u zakład pracy może wydatkować m.in. na pomoc niepełnosprawnym pracownikom.

Kolejne ułatwienie, o którym przypomina MRPiPS dotyczy m.in. działalności organizacji pozarządowych, które zatrudniają osoby niepełnosprawne i w związku z tym korzystają z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W świetle nowych przepisów podmioty te mogą skorzystać także z dofinansowań do kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach "tarczy antykryzysowej" w części, w jakiej wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych nie jest sfinansowane ze środków publicznych np. środków z PFRON-u.

Nowe przepisy umożliwiają też organom lub podmiotom zawierającym umowy z przedsiębiorcami, których przedmiotem jest wydatkowanie środków PFRON wprowadzenie zmian do tych umów, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków pandemii. Aneksy do umów mają na celu ułatwienie stronom umowy wywiązanie się z postanowień umownych w czasie dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Resort rodziny wskazuje, że dotychczasowe przepisy obejmowały swoim zakresem wyłącznie umowy zawierane ze starostami, nie uwzględniając np. umów zawieranych z PFRON. Nowela rozszerza zakres stosowania regulacji umożliwiającej modyfikację umów z uwagi na pandemię.

Ostatnia zmiana doprecyzowuje z kolei jeden z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wyjaśnia ona wątpliwości dotyczące wskazanego w tym przepisie terminu, który wskazywał na dopuszczalne czasowe wsparcie pracodawców w trudnej sytuacji ekonomicznej określając dwa ograniczenia czasowe wsparcia. W celu rozstrzygnięcia wątpliwości odnośnie terminu, zaproponowano ustalenie okresu od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.

Zapisy w dwóch poprzednich wersjach "tarczy antykryzysowej" również wprowadziły udogodnienia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, umożliwiły zwiększenie kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Oznacza to podwyższenie podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł i przy stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200 zł.

Ponadto, dodatek do kwoty bazowej wzrósł na osoby o szczególnych schorzeniach z 600 zł do 1200 zł w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i z 600 zł do 900 zł w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

MRPiPS wyjaśnia, że Zakłady Aktywności Zawodowej otrzymają rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizator takiego zakładu, w czasie postoju w działalności lub zmniejszenia przychodu, może ubiegać się o rekompensaty kosztów płacy zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Rekompensaty obliczane są w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni postoju w działalności lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.

Rekompensata wypłacana jest ze środków PFRON, w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o rekompensatę.