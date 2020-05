Dane opublikowane przez NBP 25 maja 2020 r. wskazują, że na koniec kwietnia 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 673,1 mld zł i był o 44,7 mld zł wyższy niż na koniec marca 2020 r.

"W kwietniu 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 9,9 mld zł, tj. o 1,1 proc. i wyniosła 916,6 mld zł" - poinformował NBP.

"Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zwiększył się o 16,1 mld zł, tj. o 26,7 proc., do poziomu 76,6 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 4,3 mld zł, tj. o 1,3 proc., do poziomu 326,0 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych spadła o 0,5 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 41,7 mld zł" - dodał bank centralny.

Bank podał również, że zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 1,7 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 782,6 mld zł.

"Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 2,7 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 401,8 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 54,2 mld, tj. 17,3 proc., do wysokości 368,1 mld zł" -poinformowano. (PAP)