Trinity Bellwoods Park to jeden z popularnych torontońskich parków, znajdujący się na zachód od Chinatown, na wschód od rejonu nazywanego Małą Portugalią, pomiędzy dwiema z głównych ulic Toronto - Queen Street West i Dundast Street West. Znany jest m.in. z wiewiórek albinosów, którym spacerowicze chętnie robią zdjęcia. W ostatnią sobotę, gdy w Toronto zapanowała letnia pogoda, ok. 10 tys. osób wybrało się właśnie do parku Trinity Bellwoods, łamiąc ograniczenia związane z Covid-19, które obowiązują w mieście. Reportaże telewizyjne i zdjęcia w mediach społecznościowych pokazywały ludzi, którzy nie zachowywali odległości i nie nosili maseczek.

Naczelna lekarz miasta dr Eileen de Villa wyraziła swoje rozczarowanie, napisała na Twitterze, że takie „egoistyczne i niebezpieczne zachowanie może nas cofnąć do poprzedniej sytuacji”.

Ratusz opublikował stanowisko, w którym przypomniano, że 700 mieszkańców Toronto zmarło już w wyniku Covid-19, a zachowania takie jak w parku są nie do przyjęcia. Burmistrz Toronto w sobotę pisał na Twitterze o swoim oburzeniu zachowaniem, które jest zagrożeniem i może stać się przyczyną ponownego wzrostu zachorowań. Ostrzegł, że policja będzie patrolować park. Napisał też, że sam był w parku, rozmawiał z ludźmi i wie, że muszą lepiej zachowywać się w przyszłości.

Po czym w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia burmistrza w Trinity Bellwoods, rozmawiającego ze spacerowiczami bez zachowania należytej odległości i z maseczką zsuniętą na brodę – przed czym przestrzegają lekarze.

W niedzielę wieczorem Tory opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie. „Chciałem zachować właściwą odległość, ale było to bardzo trudne. Włożyłem maseczkę, ale nie używałem jej właściwie” - napisał Tory. W poniedziałek rano w lokalnej telewizji CP24 Tory jeszcze raz przepraszał za dawanie złego przykładu i powiedział, że miasto musi zastanowić się nad rozwiązaniami, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Wskazał na przykłady amerykańskie, gdzie w niektórych parkach na trawie zaznaczono sporych rozmiarów koła jako wskazówkę, jak zachowywać odległości. „Ale powstaje problem, jak to wyegzekwować, kiedy w każdym parku są limity. Mamy 1500 parków w Toronto, musi być jakiś stopień osobistej odpowiedzialności” - mówił Tory.

Policja zdecydowała się na pouczenia i wystawiła tylko kilka mandatów w okolicach parku Trinity Bellwoods, głównie osobom zanieczyszczającym pobliskie posesje.

z Toronto Anna Lach(PAP)