Minister zdrowia Łukasz Szumowski odnosząc się w poniedziałek do spodziewanego kolejnego etapu znoszenia obostrzeń, powiedział, że sądzi, iż zapadnie decyzja ws. zniesienia obowiązku noszenia maseczek na ulicach. Szef MZ dodał wówczas, że są trzy województwa, co do których być może trzeba byłoby się zastanowić, czy ten obowiązek utrzymać.

Poinformował też wtedy, że wraz z zakomunikowaniem decyzji ws maseczek podane zostaną nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel.

We wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że pierwsze wyniki analizy nie wskazują, żeby odnotowano wzrost zakażeń w wyniku łagodzenia obostrzeń. "Poza jednym województwem – śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to 1,33, w pozostałych województwach notujemy wskaźnik zachorowalności poniżej jednego, to znaczy, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę" – zaznaczył.

Andrusiewicz poinformował też, że obecnie nie ma nowych ognisk choroby. Według najnowszych danych łącznie zanotowano dotąd 21 867 przypadków zakażeń koronawirusem, zmarło 1013 osób, wyzdrowiało dotąd 10 020 pacjentów.

