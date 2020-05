„Z Gdańska będą dziennie trzy połączenia do Warszawy oraz jedno do Krakowa. PLL LOT poinformował, że to jest próbny rozruch, przewoźnik ma sprawdzić przez dwa tygodnie, jak przebiega ruch. Mamy nadzieję, że docelowo tych lotów będzie więcej. Przed pandemią LOT oferował do stolicy sześć połączeń każdego dnia” – powiedziała w środę PAP specjalistka ds. komunikacji Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Agnieszka Michajłow.

Przed epidemią koronawirusa loty krajowe z Gdańska do Krakowa i Wrocławia obsługiwał też tani przewoźnik Ryan Air.

„Zapowiedź Ryan Air jest dziś taka, że zamierza latać od 1 lipca na trasach zagranicznych i krajowych. Przewoźnik zgłosił nam okrojoną siatkę połączeń. Mamy nadzieję, że loty międzynarodowe będą możliwe w drugiej połowie czerwca” – dodała Michajłow.

Na lotnisku w Gdańsku będą obowiązywały obostrzenia sanitarne.

„Zaleca się odprawę online i posiadanie elektronicznej karty pokładowej. W terminalu, do którego będzie jedno wejście, będą mogli przebywać tylko pasażerowie. Podróżującym będzie badana temperatura ciała. Na terenie całego terminalu i w samolotach trzeba będzie nosić maskę ochronną zakrywającą usta i nos. Na lotnisku będą też naklejki informujące o konieczności zachowania co najmniej 1,5-metrowego dystansu między ludźmi” - wyjaśniła Michajłow.

Na terenie gdańskiego lotniska znajdą się punkty z płynem do dezynfekcji rąk. Obsługa lotniska będzie na bieżąco dezynfekować m.in. klamki, poręcze, przyciski oraz wózki bagażowe. Czynna będzie część sklepów oraz gastronomii. Kilka miejsc, w tym plac zabaw dla dzieci, będzie wyłączonych z użytkowania.

Obecnie na lotnisku w Gdańsku odbywają się m.in. regularne połączenia cargo, loty śmigłowców na platformy Petrobaltic na Bałtyku oraz loty techniczne różnych przewoźników, które na miejscowym lotnisku mają zaparkowane swoje samoloty. Realizowane też były loty czarterowe do Wielkiej Brytanii i Norwegii, organizowane przez firmy do przewozu polskich pracowników.(PAP)

autor: Robert Pietrzak