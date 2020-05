PGE: Zastanawiamy się, czy nadal potrzebujemy w portfelu PGE Paliwa



Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) analizuje, czy utrzymać w portfelu spółkę PGE Paliwa, która sprzedaje węgiel, w tym importowany, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

"Czy dalej będziemy importowali węgiel, nad tym się poważnie zastanawiamy dzisiaj jako zarząd PGE, ponieważ obraliśmy kierunek na odnawialne źródła energii, przy zachowaniu podstawy opartej na węglu. Zastanawiamy się, czy tej spółki będziemy dalej potrzebowali we własnym portfelu" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Spółka zależna PGE Paliwa realizuje sprzedaż węgla, w tym z importu w ramach wieloletnich kontraktów, zawartych jeszcze przez EDF Paliwa, w dużej części na potrzeby klientów zewnętrznych. Grupa nie prowadzi sprzedaży dla klientów indywidualnych, podkreślił prezes.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

