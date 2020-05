Austria: Kurz: propozycja KE ws. wsparcia gospodarki to punkt wyjścia do negocjacji

Źródło: PAP

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz ocenił w środę, że przedstawiony wcześniej tego dnia projekt KE dotyczący wsparcia gospodarki UE wart 750 mld euro to "punkt wyjścia do negocjacji na ten temat". Podkreślił, że woli, by środki te wypłacane były w formie pożyczek.